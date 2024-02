Curso de ginástica rítmica abre vagas em Campo Grande

Um curso de ginástica rítmica básico e avançado será realizado em Campo Grande do dia 1 a 5 de março. A realização é da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da FGMS (Federação de Ginástica de Mato Grosso do Sul).

Podem participar, ginastas, treinadores, auxiliares, acadêmicos e professores de Educação Física do Mato Grosso do Sul e região. Para se inscrever, basta acessar o link. O prazo vai até 20 de fevereiro. O curso apresentará preparação física, manejo específico e elemento corporal e terá carga horária de 40 horas.

Dos dias 1 a 3 ocorrerá a prática presencial e nos dias 4 e 5 atividades complementares. O objetivo do curso é desenvolver e aprimorar a modalidade de Ginástica Rítmica no estado. Por meio do ensino e das técnicas ministradas, professores de Educação Física poderão ter uma iniciação no rendimento.

O curso é ministrado pelas professoras, Luciane Bernardo, treinadora responsável pela Base do clube ADR – UNOPAR desde 1999 e Dayane Camilo treinadora da equipe principal da ADR-UNOPAR, Vice Campeã dos Jogos Pan Americanos.

Para mais informações como horário e endereço, entre em contato nos números (67) 99183 9310 ou (67) 99219 4448.

Valores

1° lote

Treinador R$ 300,00

Atleta R$ 400,00

Acadêmico R$ 150,00

Outros R$ 250,00

2° lote

Treinador R$ 400,00

Atleta R$ 500,00

Acadêmico R$ 250,00

Outros R$ 350,00

