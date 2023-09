Polícia Civil prende responsável por aplicar golpes em idosos na capital

Responsável por aplicar mais de 20 golpes em idosos, homem de 42 anos é preso pela Polícia Civil por intermédio da 3ª DP de Campo Grande, que deu cumprimento de dois, mandados de prisão para o sujeito.

As investigações apontam que o suspeito, entre os anos de 2011 e 2014, tirou o proveito como presidente de uma associação de aposentados e pensionistas. Sob o pretexto de auxiliar os associados a receber valores retroativos do INSS, ele conseguia enganar as vítimas. O que elas não sabiam, era de que o individuo estava contraindo o empréstimo em seus nomes, deixando elas alheias à situação até que os golpes fossem descobertos muito tempo depois.

A ação criminosa não se limitou ao Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 20 procedimentos criminais instaurados contra o suspeito no estado, há registros de ocorrências semelhantes no estado de São Paulo. Sua abrangência geográfica tornou a captura uma tarefa desafiadora para as autoridades.

Fuga e captura

O suspeito, ciente das investigações em seu encalço, fugiu para evitar a responsabilização criminal. No entanto, sua vida de fugitivo chegou ao fim recentemente, quando policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, em uma diligência na capital, conseguiram capturá-lo. O indivíduo permanecia em local desconhecido até a data de ontem.

A prisão do acusado marca um passo importante na busca por justiça para as vítimas que tiveram suas vidas financeiras prejudicadas por seus golpes ardilosos. O suspeito deverá responder pelas acusações de estelionato e outros crimes relacionados..