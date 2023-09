Jovem é preso após roubar produtos em loja de autoatendimento

Um jovem de 21 anos, foi preso na noite de ontem (13), após furtar diversos produtos em uma loja de autoatendimento, no bairro Pioneiros, em Campo Grande. De acordo com a polícia, a denúncia foi realizada por meio de funcionários de um residencial.

Conforme o boletim de ocorrência, um segurança do condomínio relatou à polícia que um morador do residencial havia furtado produtos de uma loja, sendo um achocolatado, caixa de leite, salgado, molho, caixa de chocolate em pó e uma garrafa de refrigerante.

Durante o registro policial, o segurança disse que o estabelecimento que fica localizado dentro do residencial, possui câmeras de segurança, o que pode captar a ação do suspeito e descobrir a sua identidade. Diante das informações, o rapaz foi localizado e detido.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol,como furto.

