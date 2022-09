Deadpool 3 ganha data de estreia e trás Hugh Jackman como Wolverine

Em um vídeo divertido e recheado daquele humor que só o Ryan Reynolds tem, foi anunciada na noite desta terça-feira (22) a data de estreia de “Deadpool 3”. Mas além da data, também teve uma outra notícia que pegou todos de surpresa: a volta de Hugh Jackman interpretando o famoso Wolverine. É esperado que essa seja a última vez que o super-herói seja interpretado por Hugh.

“Nós temos trabalhado muito no próximo filme de ‘Deadpool’ por um bom tempo agora. Realmente procurei muito por isso, a primeira aparição desse personagem no MCU (Marvel Cinematic Universe) realmente tem que ser especial. Nós precisamos nos manter fiéis ao personagem, encontrar novas motivações e significados, o que significa que cada ‘Deadpools’ tem que ser único. Tem sido um grande desafio”, diz Reynolds, que voltará na pele do Deadpool, durante o vídeo do anúncio.

E aí acontece a aparição que ninguém esperava. Ryan faz uma pergunta solta no ar: “Ei, Hugh, você quer ser Wolverine mais uma vez?” e Jackman aparece andando calmamente no fundo enquanto responde: “Sim, claro, Ryan”.

🚨 Ryan Reynolds anunciando DEADPOOL 3 com o comeback histórico de Hugh Jackman como Wolverine. (legendado por @Matheusscarlet)pic.twitter.com/Gi7GuiN2j3 — Nação Marvel | DEADPOOL ★ WOLVERINE (@nacaomarveI) September 27, 2022

A última vez que o ator interpretou o Wolverine foi em 2017, na obra “Logan”, primeiro filme de herói indicado a melhor roteiro adaptado no Oscar e que chocou a todos com o final do super-herói. Antes, o personagem já havia sido interpretado outras 9 vezes na franquia “X-Men” por Hugh.

O retorno de Jackman confirma ainda mais a teoria de que a Marvel deve reaproveitar os atores que participaram dos filmes de “X-Men”, enquanto a franquia ainda estava sob o domínio da Fox. A primeira confirmação veio no filme “Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura”, lançado neste ano, onde Patrick Stewart aparece interpretando o conhecido Professor Charles Xavier.

O filme Deadpool 3, que começou a ser produzido neste ano, tem previsão para ser lançado em 6 de setembro de 2024.

