Prefeito de Ivinhema grava clip com cantor sertanejo

O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro gravou com o cantor Loubet ontem o clipe da música “Boiadeiro”, no clube de laço em Campo Grande e pelas imagens divulgadas, o clipe já gera grande expectativa, já que tem uma grande estrutura e vários participantes. Juliano Ferro já vem vivendo sua vida de artista com shows em grandes eventos da região, ele junto com o Dj boiadeiro vem animando principalmente eventos sertanejos.

Após fazer sucessos nas redes sociais como TikTok e Instagram Juliano Ferro (UB),agora “o prefeito mais louco do Brasil” vai entrar de vez para o mundo da música e inicia a carreira com o cantor Loubet que neste ano completa 10 anos de carreira.

O prefeito destacou que o clipe deve ser lançado nos próximos dias. Agora vive a expectativa da música “Boiadeiro” que deve ser um grande sucesso, pode emplacar mais um dos vários hits de sucesso, do cantor Loubet que com mais de 10 anos de carreira e vários sucessos no repertório, o cantor sertanejo Loubet é conhecido nacionalmente pelos seus sucessos, conta com mais de 800 mil seguidores nas suas redes sociais e no YouTube são mais de 1 milhão e 300 mil inscritos, com mais de 615 milhões de visualizações.

