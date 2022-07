Polícia Civil prende jovem que tentava furtar motocicleta utilizando chave falsa

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DENAR prendeu na tarde de ontem (13) um jovem, de 18 anos, por tentativa de furto de uma motocicleta HONDA CG 150.

A prisão aconteceu após um policial civil da unidade retornar para o trabalho, momento que constatou a movimentação suspeita de dois indivíduos ao lado de uma motocicleta. Enquanto um vigiava uma residência, o segundo tentava dar partida no veículo utilizando uma chave falsa.

Em dado momento, ao perceberem a movimentação do policial, o indivíduo que dava apoio saiu do local em uma moto HONDA BIZ, cor vermelha, enquanto a segunda pessoa, identificada como sendo o masculino de 18 anos, tentou fugir, mas foi abordado e detido.

Após revista pessoal, foi localizada no bolso da frente da calça uma chave micha artesanal, utilizada para tentar dar partida no veículo. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor.

O envolvido foi autuado em flagrante por furto qualificado pelo emprego de chave falsa na modalidade tentada, e será apresentado em audiência de custódia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.