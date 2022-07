A um mês do Dia dos Pais intenção de compra deve ser 5% maior que 2021

Mesmo com o Dia dos Pais de 2022 com um mês de distância, comemorado no segundo domingo de agosto (14), a intenção de consumo para este ano teve um aumento de 5% em relação com o ano de 2021. A porcentagem é considerada tímida, devido ao aumento no valor dos produtos, o que impede o consumidor de gastar mais nos presentes para o paizão.

Serão R$ 152,4 milhões em compras e R$ 92,8 milhões em comemorações, de acordo com a pesquisa elaborado pelo IPF – MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio de Mato Grosso do Sul) em parceria com o Sebrae MS. O valor em compras é 20% maior que ano passado e o de comemorações é 12% menor em relação ao ano de 2021.

O gasto médio com presentes será de R$ 360,54, também entre presentes e comemorações, como por exemplo pequenas viagens e restaurantes. O gasto médio com presentes será de R$ 207,74; já com comemorações o dinheiro investido será um pouco menos: R$ 152,80.

Roupas (43,40% ), perfumes (26,50%) e calçados (15,70%) estão dentre as preferências dos filhos nas compras de presentes. Relógios e eletrônicos são os produtos menos procurados, com 8,60% e 6,10% respectivamente. As lojas físicas são os locais preferidos para realizar a compra, com 89,40% dos entrevistados preferem esse meio.

O presidente do IPF-MS, Edison Araújo, alerta os estabelecimentos para um ponto especifico. “É importante que o empresário esteja atento ao fato de que a maioria dos consumidores, 63%, pretende pagar à vista e, por isso, vai exigir descontos, mas o atendimento e a variedade também farão diferença no momento de decisão, além da possibilidade de parcelamento, que é opção apontada por mais de 38%”. Porém, a maioria dos entrevistados (63,40%) escolhe pagar à vista para aproveitar os descontos.

O que está chamando a atenção dos consumidores para decidir o presente é o visual: 42,40% escolhem as vitrines, enquanto 29,40% selecionam por meio de propagandas.

De acordo com a pesquisa, dos entrevistados, 49,4% pretendem presentear na data e 40,9% vão comemorar. Quanto às comemorações, a maioria daqueles que irão comemorar, 79,60%, vai passar o dia reunido com o pai e comprarão ingredientes para o preparo de uma refeição e 16,20% comemorarão o dia em um restaurante ou similar. O município de Bonito é o que mais irá comprar (68,70%) e comemorar (67,20% ) o Dia dos Pais.

Veja aqui a pesquisa completa.