Polícia Civil prende jovem por atear fogo na casa do ex-namorado

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta sexta-feira (11) uma jovem, de 19 anos, suspeita de atear fogo na casa do ex-namorado no bairro Jardim Eliana, em Fátima do Sul, a aproximadamente 249 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as autoridades, o incêndio teria consumido grande parte do imóvel e objetos da vítima. Enquanto a autora foi localizada na casa da mãe, pouco tempo depois do ocorrido.

Aos policiais, a suspeita disse que resolveu cometer o crime porque seu ex-namorado não a deixava em paz e constantemente ameaçava matar ela e o filho de 1 ano de idade, que os dois têm em comum.

Em seguida, a jovem recebeu voz de prisão em flagrante e responderá pelo crime de dano qualificado com pena de detenção de seis meses a três anos e multa. A motocicleta e o galão utilizado pela suspeita foram apreendidos.