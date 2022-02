Variação do preço de combustível chega a ser de 17,9 % em Campo Grande

O Procon estadual (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor de Mato Grosso do Sul) divulgou nova pesquisa de preço de combustíveis de mais duas regiões de Campo Grande. Por causa da grande quantidade de estabelecimentos e pela oscilação de preços, o Procon decidiu realizar a pesquisa pelas sete regiões da Capital.

Foram visitados 38 postos de combustíveis, entre 27 de janeiro e 02 de fevereiro, enfocando preços, em diversas modalidades (à vista em dinheiro, cartões de débito e de crédito) de produtos como gasolina comum e aditivada, etanol e diesel S 500 e S 10, totalizando 15 itens pesquisados.

Na rota dos postos da Saída para São Paulo a maior variação encontrada foi de 17,927% no Diesel S500 no débito, sendo o maior valor de R$ 6,190 no Posto Savana e o menor valor de R$ 5,249 no Posto Pororoca XVIII.

A menor variação foi de 8,671% na gasolina comum no dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 6,780 no Posto Pialzinho e o menor valor de R$ 6,239 nos Postos Posto Pororoca VI e Posto Vitória Locatelli.

Já na Rota Três Barras a maior variação foi de 11,247% no Etanol no dinheiro e débito, sendo o maior valor de R$ 5,450 no Posto Ideal (Posto Fortaleza) e o menor valor de R$ 4,899 no Posto Emanuelle e Posto União.

A menor variação foi de 4,777% na gasolina aditivada – dinheiro, débito e crédito, sendo o maior valor de R$ 6,799 no Posto Emanuele, Auto Posto Prêmio e Posto União e o menor valor de R$ 6,489 nos Auto Posto Nações Indigenas.

Conveniências da Capital

Em operação desde segunda-feira (7), o Procon de Campo Grande visitou 15 conveniências na busca de averiguar produtos com a validade vencida ou qualquer ocorrência que venha a violar os direitos dos consumidores.

O Subsecretario Cleiton Thiago explica que objetivo da operação é conscientizar os consumidores sobre a importância de ficarem atentos aos rótulos das mercadorias. ““A operação tem o intuito de alentar a nossa população.”