Homem é preso por estuprar sobrinha em Campo Grande

Os abusos ocorreram quando o homem se aproveitava para ficar sozinho com a vítima

Nesta terça-feira (24), um homem foi preso preventivamente por estuprar a sobrinha de 13 anos no bairro Lageado em Campo Grande.

A ocorrência foi registrada no dia 25 de maio, mas os abusos aconteceram duas vezes antes do registro do boletim de ocorrência. Segundo a investigação, o homem se aproveitava da proximidade com a vítima para molestá-la sexualmente, tocando-a em suas partes íntimas, quando ficava a sós com ela.

O indiv íduo foi localizado e capturado pela polícia em uma clínica de recuperação para usuários de drogas, localizada próxima à rodovia BR-262, na saída de Campo Grande sentido Três Lagoas.

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada em Crimes Contra Crianças e Adolescentes (DEPCA). O homem permancece no estabelecimento penal, onde ficará preso.

