Vacinação contra dengue no Estado ultrapassa 156 mil doses; 21 cidades bateram a meta

Campanha estadual premiou municípios que avançaram na imunização de crianças e adolescentes

Mato Grosso do Sul aplicou 156.152 doses da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos desde o início da campanha. Somente no período de janeiro a fevereiro, foram 35 mil doses aplicadas no estado.

O resultado veio após a campanha MS Vacina Mais Dengue, que distribuiu R$ 1,9 milhão em repasses para os municípios como incentivo para ampliar a cobertura vacinal. Vinte e uma cidades bateram 100% da meta e receberam o repasse total, entre elas Jardim, Coxim, Batayporã, Eldorado, Cassilândia e Aparecida do Taboado. Outras 14 atingiram pelo menos 50% da meta e também foram contempladas.

Para alcançar os números, as prefeituras estenderam horários, abriram unidades aos fins de semana e foram até as comunidades. No total, R$ 1,3 milhão foi repassado às gestões municipais que cumpriram os critérios.

“Com mais de 156 mil doses aplicadas desde o início da vacinação, fortalecemos a prevenção da dengue e protegemos vidas. A vacinação é uma ferramenta essencial e precisamos manter o ritmo”, afirmou Frederico de Moraes, gerente de imunização da SES.

A vacina segue disponível nos postos de saúde do Estado.

