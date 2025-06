Defesa Civil emite alerta de geada para Campo Grande; mínima será de 3°C

Frio intenso atinge a cidade entre a noite desta terça e a manhã de quarta; há risco para plantações e impacto na saúde

Campo Grande entra em alerta para risco de geada entre a noite desta terça-feira (24) e a manhã de quarta-feira (25). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale das 23h até as 8h. A temperatura mínima prevista é de 3°C, com sensações térmicas mais baixas.

O alerta amarelo indica risco leve de geada e possibilidade de pequenos prejuízos em plantações. Além dos impactos na agricultura, o frio intenso também representa risco para a saúde, principalmente de pessoas em situação de rua, idosos, crianças e quem vive em condições de maior vulnerabilidade.

Diante da previsão, a orientação é reforçar os cuidados, manter-se bem agasalhado e proteger animais domésticos. Quem identificar pessoas em situação de rua pode acionar o serviço pelo telefone 156. Para emergências envolvendo a rede elétrica, o contato é pelo 193 (Corpo de Bombeiros), e situações relacionadas à Defesa Civil podem ser comunicadas pelo 199.

