Homem é preso em flagrante após tentar dar golpe do seguro

Suspeito irá responder por falsa comunicação de crime

Na manhã desta quinta-feira (05), um homem de 35 anos foi preso em flagrante após comunicar um falso registro de furto de seu veículo na cidade de Iguatemi. Segundo a polícia, ele tentou aplicar o “golpe do seguro”.

O homem foi na delegacia e disse que seu veículo havia sido furtado enquanto ele estava em um estabelecimento comercial a noite na cidade.

Segundo a polícia, o homem deu informações contraditórias que despertaram suspeitas. Inicialmente, o homem afirmou que estava em um estabelecimento comercial por volta das 22:00hs e quando saiu do local por volta das 23:30hs, o veículo não estava mais no estacionamento. Entretanto, mesmo com a suposta pratica de crime, ele não informou as forças policiais, deixando para realizar o registro nesta manhã.

Após questionamentos mais detalhados, o homem confessou que o suposto furto era uma farsa edisse que teria conhecido uma pessoa no estabelecimento comercial e decidiram ir a Mundo Novo, quando no trajeto teriam sofrido um acidente. E para tentar enganar as autoridades e seus familiares, resolveu comunicar o suposto furto.

Ele levou os policiais civis da unidade ao local do acidente. Ele responderá por falsa comunicação de crime, além de possíveis implicações legais relacionadas à tentativa de fraude contra a seguradora.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Iguatem e a população pode fazer denúncias pelo telefone: (67) 3471-1372.

