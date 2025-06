Prazo de inscrição do Enem 2025 termina nesta sexta-feira

Candidatos têm até as 23h59 de hoje (6) para se inscrever; taxa é de R$85 e pode ser paga até a próxima quarta-feira

Os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 têm até as 23h59 desta sexta-feira (6) para realizar a inscrição. O processo deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O Governo Federal alerta que sites não oficiais podem representar tentativas de golpe.

Mesmo quem teve isenção da taxa ou justificou ausência na edição anterior precisa se inscrever. A isenção não garante participação automática no exame.

Duas mudanças marcam a edição deste ano. A primeira é que alunos do 3º ano do ensino médio em escolas públicas já têm os dados pré-preenchidos no sistema. Basta confirmar ou atualizar as informações para concluir a inscrição. A segunda novidade é que o Enem volta a permitir a certificação do ensino médio para candidatos maiores de 18 anos que não concluíram os estudos.

O preenchimento da inscrição exige uma série de etapas, incluindo dados pessoais, endereço, escolha do idioma estrangeiro da prova, necessidade de atendimento especializado (com envio de documentação, se for o caso), e resposta ao questionário socioeconômico com 23 perguntas. Também é possível optar pelo uso do nome social, desde que registrado previamente na Receita Federal.

A taxa de inscrição é de R$ 85, e pode ser paga até o dia 11 de junho por Pix, cartão ou boleto, disponível na própria Página do Participante.

As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, exceto nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, onde o exame ocorrerá em 30 de novembro e 7 de dezembro devido à realização da COP 30.

Considerado a principal via de acesso ao ensino superior público e privado no Brasil, o Enem é usado em programas como Sisu e Prouni, além de instituições que adotam a nota do exame em seus processos seletivos.

