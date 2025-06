Projeto ambiental promove atividades com crianças em semana dedicada ao meio ambiente

Ações educativas em escolas e blitz para motoristas marcam programação em Campo Grande e região

A Semana do Meio Ambiente, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, motivou a intensificação de atividades do Projeto Florestinha, que atua na formação de crianças e adolescentes sobre temas ligados à preservação ambiental em Mato Grosso do Sul. As ações, coordenadas pela Polícia Militar Ambiental, ocorrem em escolas de Campo Grande e municípios do entorno, com oficinas, conversas e apresentações voltadas à educação ecológica.

Voltado principalmente a jovens em situação de vulnerabilidade social, o projeto trata de questões como biodiversidade, descarte correto de resíduos, consumo consciente e respeito à legislação ambiental. A proposta é que os participantes se tornem multiplicadores dessas ideias nos espaços escolares e nas comunidades onde vivem.

Durante esta semana, apresentações lúdicas como teatro de fantoches têm sido utilizadas para abordar os temas de maneira acessível. Nesta quinta-feira (5), as atividades acontecem no CEINF Zedu, no Parque dos Poderes, onde cerca de 400 alunos devem participar da programação. A escola fica em uma área com grande presença de animais silvestres, cenário que reforça a importância de discutir a convivência com a fauna e formas de evitar atropelamentos, comuns na região.

Além das ações com os estudantes, está prevista uma blitz ambiental na sexta-feira (6), também no Parque dos Poderes. O objetivo é orientar motoristas sobre cuidados com os animais silvestres e reforçar a atenção ao trânsito em áreas de vegetação. A atividade será conduzida por equipes da PMA.

