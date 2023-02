Suspeito de matar homem a machadas no Bairro Nova Lima é preso

Identificado como Juliano Moreira Mantovani, 33 anos, foi preso, suspeito de matar, Flávio da Silva Arruda, de 22 anos, a machadadas e ter desovado o corpo em terreno baldio, na última sexta-feira (10), no Bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. Outro suspeito de participar do crime também foi qualificado e considerado foragido pela polícia

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido por motivo de desavenças antigas entre o trio que, ainda segundo a Polícia, usavam drogas juntos no dia do crime e os dois suspeitos, teriam aproveitado momento de descuido da vítima para ataca-lo com golpes de machado.

Durante as investigações a polícia descobriu que ao golpearem Flávio e terem percebido que ele já estava agonizando, a dupla colocou o corpo enrolado em uma lona, em um carrinho usado para catar material reciclável e descartaram em um terreno baldio. A arma usada foi apreendida e o carrinho também.

A vítima socorrida, ainda com vida, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Relembre o caso

Homem, não identificado, foi encontrado ferido e em estado grave, no início da tarde desta sexta-feira (10), ele estava caído no chão em um terreno baldio enrolado em uma lona, próximo à Avenida Marquês de Herval, no Bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande.

Conforme apurou a reportagem, a vítima teria sido agredida com golpes de machado e tinha vários ferimentos no rosto. Ao fazer o primeiro atendimento, o Corpo de Bombeiros Militar perceberam que o homem estava com afundamento de queixo e vários cortes profundos provocados por golpes de machado.

O local, segundo os Bombeiros, era de difícil acesso e a houve a necessidade de acionar a URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado), e os socorristas tentaram reanimar a vítima por aproximadamente 30 minutos.

O homem foi levado em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.