Homem é preso dois dias após estuprar adolescente

Um homem de 25 anos foi preso no início da semana, após estuprar uma adolescente de 16 anos, no município de Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu no último sábado (28), nas imediações de um córrego.

Segundo informações da Polícia Civil, o estupro aconteceu próximo ao córrego fortaleza. Após cometer o crime, o suspeito fugiu. Ainda de acordo com a polícia, ele se apresentou logo após na delegacia do município, onde passou por corpo de delito que constatou a veracidade do estupro.

Diante das situações, a justiça decretou a prisão preventiva do acusado. O mandado foi expedido judicialmente na noite de segunda, e cumprido na manhã de terça-feira pela pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).Ele foi ouvido em interrogatório e encaminhado, em seguida, ao Estabelecimento Penal Masculino de Coxim.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

