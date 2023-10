Polícia Civil encontra arma usada em tentativa de feminicídio em Rio Brilhante

Equipes da Polícia Civil de Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande, encontraram na noite de ontem (30), a arma utilizada na tentativa de feminicídio contra uma mulher de 50 anos, baleada na noite de domingo (29).

A arma de calibre 22 de fabricação artesanal foi encontrada próximo ao local do crime. Os policiais também encontraram uma munição foi deflagrada. O crime aconteceu na noite de domingo, quando Carla chegava em casa em um veículo Ford Ka. No veículo houve uma discussão, quando vizinhos ouviram barulho de tiros.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil. A vítima segue em observação no Hospital da Vida.

O crime

Carla Marques Ramirez de 50 anos, conhecida como “Carla Pedreira”, foi baleada na cabeça na noite de ontem (29), na na Avenida Benjamin Constant, em Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, uma criança de 5 anos, confessou que o autor dos disparos foi seu próprio pai.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher foi encontrada e socorrida em estado grave caída em uma rodovia, próximo ao município. A vítima foi encaminhada ao Hospital da Vida, onde se encontra em observação.

Segundo depoimento de uma vizinha da vítima, relatou que Carla estava sentada em frente da residência com a filha de 5 anos, quando a criança dormiu. A vítima entrou em um veículo estacionado do lado de fora da casa, quando a testemunha entrou na sua casa para pegar um cigarro e ouviu barulho de tiro. Ao olhar para fora de casa, a vizinha viu Carla caída no chão.

Acompanhe a história completa desse crime: Mulher é ferida na cabeça e criança de 5 anos entrega autor dos tiros a polícia

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.