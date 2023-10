Polícia Civil prende foragido acusado de latrocínio após intensa investigação

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, efetuou a prisão de um homem de 25 anos na última quinta-feira, 26 de outubro. O indivíduo, alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça do Mato Grosso, é apontado como um dos autores de um chocante latrocínio ocorrido em 2021 na cidade de São José do Rio Claro/MT. Sua participação na empreitada criminosa resultou em uma condenação de mais de 50 anos de prisão.

O crime, amplamente conhecido como o “Caso Fazenda Martinez”, foi marcado pela extrema brutalidade. Um grupo composto por oito homens invadiu uma fazenda na área rural da cidade, com a intenção de roubar cabeças de gado, e fez os proprietários, um casal de idosos com 69 e 65 anos, reféns. Durante o assalto, os criminosos torturaram e assassinaram as vítimas, conforme atestados de óbito emitidos pelas autoridades competentes na época.

Os detalhes sórdidos desse crime chocaram a comunidade local, e a busca pelo paradeiro dos criminosos se desenrolou em uma intensa investigação. O suspeito, após o ocorrido, empreendeu uma fuga incansável em uma tentativa de evitar as autoridades de segurança. Inicialmente, refugiou-se na casa de familiares em Três Lagoas/MS, buscando se ocultar da ação das autoridades. Posteriormente, mudou-se para Coronel Sapucaia/MS e, eventualmente, estabeleceu residência em Dourados/MS, onde usava documentos falsos para evitar ser reconhecido.

Durante seu período na cidade de Dourados, a investigação revelou que ele se tornou parte de uma célula de uma facção criminosa que estava envolvida no transporte de drogas para Cuiabá/MT. Esse transporte acontecia sob as ordens de líderes da facção que cumpriam penas em estabelecimentos prisionais em Cuiabá. Surpreendentemente, o acusado mantinha uma relação tão próxima com um dos principais membros da facção que era tratado como seu “filho”, apesar de não possuírem parentesco sanguíneo.

Além disso, de acordo com as investigações, o indivíduo desempenhava um papel fundamental na organização a nível local. Ele era responsável pela guarda e pelo armazenamento de armas pertencentes à facção, bem como pela logística de recebimento de drogas em Dourados e sua posterior distribuição. No entanto, no mês de março de 2023, um desentendimento entre membros da facção resultou em uma tentativa de homicídio de um de seus aliados na cidade de Dourados/MS. Diante da crescente pressão policial, ele buscou refúgio em uma fazenda na zona rural da cidade, situada na MS-156, no sentido de Juti/MS, onde trabalhava como capataz, ocultando sua identidade.

Após quase sete meses de investigações e diligências, a equipe da Seção de Investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados conseguiu finalmente confirmar seu paradeiro e efetuar a prisão, tendo recebido informações e dados da Polícia Civil do Mato Grosso (PC/MT). A ação resultou na captura do acusado, que agora enfrentará as consequências legais de seus atos, começando pelo cumprimento da pena de mais de 50 anos de prisão decorrente de seu envolvimento no caso de latrocínio.

Com informações da Depac

