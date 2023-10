Operação conjunta da Polícia Civil e IAGRO fecha açougue clandestino em Corumbá

A Polícia Civil, em colaboração com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), realizou uma operação de grande importância na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, na quinta-feira, dia 26 de outubro. A ação resultou no fechamento de um açougue localizado em um mercado da cidade. O proprietário do estabelecimento foi surpreendido produzindo linguiça artesanal e fracionando alimentos sem a devida autorização do Serviço Municipal de Inspeção (SIM) e sem o alvará da vigilância sanitária.

A inspeção no local revelou uma série de violações às normas de segurança alimentar. Os alimentos estavam sendo processados e embalados sem etiquetas, data de validade e outras informações obrigatórias, comprometendo gravemente a qualidade e a segurança dos produtos oferecidos aos consumidores. Além disso, os agentes que participaram da operação encontraram muitos alimentos deteriorados no estabelecimento, representando sérios riscos à saúde pública. O ambiente onde os alimentos eram produzidos apresentava vazamentos e infiltrações, o que agravava a situação.

No decorrer da operação, um total de 275 kg de alimentos impróprios para o consumo foi apreendido, bem como 300 ovos sem origem identificada. A presença de alimentos vencidos por mais de um ano e a falta de condições adequadas de higiene e segurança alimentar no estabelecimento são questões graves que colocam em risco a saúde da população.

O proprietário do açougue, um indivíduo de 49 anos, foi detido e encaminhado à Primeira Delegacia de Corumbá. Ele deverá responder pelas acusações de vender alimentos impróprios para o consumo e por operar clandestinamente na produção de embutidos.

Com informações da Depac