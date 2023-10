Motorista morre após caminhão capotar na MS-240

Donivaldo Aparecido, de 46 anos, morreu na manhã de hoje (27), após o caminhão em que conduzia capotar diversas vezes na MS-240, em Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande. Os motivos do acidente serão apurados, mas as primeiras iniciais é que o veículo pode ter colidido na lateral de uma ponte.

De acordo com o registro policial, a vítima conduzia um GM/6000 Custom branco, quando capotou na rodovia. No veículo havia um passageiro de 52 anos, que teve ferimentos no braço e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa.

Além da Polícia Civil, a perícia técnica esteve no local e durante as análises, foi relatado que antes do caminhão capotar, ele colidiu no lado direito de uma ponte.

O caso segue em investigação.

