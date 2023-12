Polícia Civil prende empresário e filho acusados de matar cobrador em MS

Um empresário de 53 anos e o filho dele foram presos na manhã de hoje (01), em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande, acusados pelo assassinato de Fernandes Donizete de Oliveira, 49, no último dia 21 de abril deste ano, durante uma emboscada na BR-163.

Conforme apurado pelo site Dourados News, as motivações do crime não foram divulgadas. A vítima trabalhava como cobrador extrajudicial, quando sofreu uma emboscada próximo ao túnel do Parque das Nações I, região Sudeste de Dourados.

Um dos autores do crime conduzia um Fiat Strada de cor branca e o outro em um Honda Civic de cor prata. De acordo com as investigações da Polícia Civil, ambos fecharam Fernandes na BR-163, efetuando os disparos no veículo.

Durante o tiroteio, a vítima tentou se esquivar, mas os assassinos conseguiram efetuar quarto disparos de revólver calibre 38.

Câmeras de monitoramento na rodovia, ajudou no auxílio para identificação dos suspeitos.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.