Projeto leva música erudita para escolas e universidades

Projeto que leva concerto para escolas e universidades encerra hoje, com única apresentação às 19h30, no teatro de Música da UFMS

O projeto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” finaliza sua 1ª edição hoje (1º), às 19h30, no teatro do curso de Música da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). Visando promover a difusão da música erudita pelo interior e pela Capital, o concerto já foi apresentado em Aquidauana, Coxim, Rio Verde, São Gabriel do Oeste, Naviraí e Três Lagoas e está sendo uma experiência incrível para os músicos, que possuem um repertório com 12 músicas. O público também poderá acompanhar o concerto por uma transmissão on-line, no YouTube. A proposta tem apoio do FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado.

Formado por Evandro Dotto no violão, pela cantora Bianca Danzi no soprano e Gabriel Almeida tocando violino, o concerto com cerca de 1 hora de duração possui músicas da época barroca, renascentista e até canções de artistas regionais pouco conhecidos entre o público. O intuito do projeto é levar um pouco da experiência das salas de concerto para pessoas que não têm o hábito ou a oportunidade de ter e apreciar o estilo erudito. O trabalho artístico conta com o apoio da UFMS e possui um livreto com a história das músicas selecionadas para o repertório, que pode ser acessado por meio de um QR Code disposto nos cartazes do projeto, e por um link disponibilizado no Instagram e Facebook.

Prestes a encerrar a 1ª etapa do projeto na Capital, e com muita experiência no currículo, Evandro afirma que o trio pretende continuar o trabalho. “Chegamos a Campo Grande mais preparados com as experiências que tivemos, e a nossa intenção é dar continuidade a esse trabalho, aprimorando os objetivos do projeto sem perder a essência, que é despertar o interesse das pessoas para a música erudita”.

O concerto de hoje (1º) será transmitido on-line e o violonista comenta sobre a vantagem dessa transmissão. “A veiculação pela internet é uma forma de expandir ainda mais a democratização de acesso da música erudita na sociedade. Essa transmissão on-line vem como contrapartida dentro do projeto, para conseguirmos atingir um público ainda maior do que já atingimos até o momento, indo em escolas públicas e polos da UFMS.”

Após passar pelo interior, ele relata a experiência e destaca a aceitação do público. “Está sendo uma experiência incrível promover a difusão da música erudita em cidades do interior do MS, porque, se por um lado, colocamos em prática aquilo que tão bem conhecemos, a música, poroutro, podemos sentir a reação das pessoas e assim acompanhar e entender de perto a necessidade cultural de cada local. Acredito que o ponto alto do projeto é sentir que há espaço para a música erudita, e que, apesar de ser um estilo diferente do que é ofertado nos canais abertos, o gênero é muito bem aceito. Tudo é uma questão de hábito e de oportunizar o acesso.”

SERVIÇO: O concerto “Música Erudita nas Escolas e Universidades” acontece hoje (1º), às 19h30, na FAALC/UFMS (Faculdade de Artes, Letras e Comunicação), no auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira, localizado na avenida Senador Filinto Muller, 1.555, Vila Ipiranga. A entrada é gratuita e a classificação livre. O ingresso pode ser adquirido pelo site: www.sympla.com.br/ evento/concerto-do-projetomusica-erudita-nas-escolas-euniversidades/2007163. Para assistir on-line, acesse o canal do Youtube: @evandrodotto. Mais informações podem ser obtidas no perfil do Instagram: @eviolaodotto.