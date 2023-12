Adolescente de Três Lagoas morre após caminhão onde estava cair em ribanceira

Uma adolescente de 17 anos, moradora de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, morreu na madrugada de hoje (01), após a carreta onde estava como passageira cair em uma ribanceira, na BR-163, entre os municípios de Diamantino e Nova Mutum (MT). O pai da jovem é quem conduzia o veículo, foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital.

Conforma apurado pelo polícia do Mato Grosso, o motorista da carreta passava pela ponte do Rio Arinos, quando perdeu o controle da direção do veículo no km-560, colidindo na lateral de um Renault Kwid. O veículo rodou na pista e parou no acostamento. Já a carreta saiu da via e caiu na ribanceira.

Segundo o site Powermix, a jovem ficou presa nas ferragens, mas não aguentou os ferimentos, morrendo no local. Os ocupantes do carro e o pai da adolescente foram socorridos por equipes de resgate. Os feridos foram encaminhados ao hospital de Nova Mutum.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o local do acidente ficou algumas horas interditado, por conta do trabalho da perícia técnica. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Nova Mutum, onde passará por necrópsia e depois será liberado para os familiares.

