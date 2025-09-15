Polícia Civil prende em flagrante suspeito de integrar quadrilha de estelionatários em Corumbá

Um homem suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias foi preso em flagrante na manhã de domingo (14), em Corumbá, durante ação conjunta da 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade e da Delegacia de Polícia Civil de Ladário.

A operação foi desencadeada após o GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) repassar, em tempo real, imagens do circuito interno da Caixa Econômica Federal, onde o suspeito foi flagrado abordando clientes dentro da agência.

As equipes policiais se deslocaram rapidamente ao local e realizaram a abordagem. Durante a revista, encontraram um dispositivo conhecido como “chupa-cabra”, usado para reter cartões em caixas eletrônicos, além de um cartão bancário em nome de uma vítima e dinheiro em espécie.

As diligências continuaram até o hotel onde o homem estava hospedado. No quarto, os agentes apreenderam outros três dispositivos “chupa-cabra”, duas máquinas de cartão, cerca de R$ 2 mil em dinheiro e adesivos falsos com números de “suporte técnico”, que eram utilizados para enganar as vítimas e obter dados sigilosos.

Segundo as investigações preliminares, o golpe consistia em bloquear o cartão da vítima no caixa eletrônico com o dispositivo fraudulento. Quando a pessoa percebia o problema, o suspeito se aproximava, oferecia ajuda e a induzia a ligar para um falso número de suporte. Assim que a vítima se afastava, o cartão era retirado e usado para saques e outras transações.

Uma vítima reconheceu o suspeito como autor de um golpe ocorrido no mesmo dia. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros integrantes da quadrilha e verificar se o grupo atuava em outros estados.

