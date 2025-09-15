Jovem é morta a facadas após ter moto detida em blitz; veículo era emprestado

Uma mulher, identificada como Ana Taniely Gonzaga de Lima, de 24 anos, foi encontrada morta a facadas no sábado (13), dentro de casa, em Bela Vista, região sudoeste de Mato Grosso do Sul. Vizinhos disseram que, na noite anterior, ela havia sido vista com um homem, de 65 anos, investigado como principal suspeito do crime. Segundo informações, a motivação seria uma moto, a qual Ana Taniely perdeu durante uma bliz.

Testemunhas disseram à polícia que o homem visto com Ana teria emprestado a motocicleta a ela. Na sexta-feira (12), ao circular pela cidade, a jovem foi parada em uma blitz e a moto acabou apreendida, gerando fúria no proprietário.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana foi encontrada com vários ferimentos como facadas no pescoço e nas costas, um corte na testa e suspeita de fratura no maxilar. A polícia também apreendeu no local um pedaço de madeira com marcas de sangue.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.