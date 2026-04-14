Polícia Civil prende em flagrante homem que exercia atividade poluente em Campo Grande

A DECAT prendeu, em flagrante, um homem, de 56 anos, por invadir terreno da Prefeitura, e ne instalar sem autorização da PLANURB atividade altamente poluente.

Durante as investigações sobre descarte irregular de resíduos sólidos na Região da Vila Nasser, os policiais descobriram que ao final da Rua Foz de Iguaçu, com a Rua Abrolhos, em área invadida, e, ainda montara uma empresa de reciclável.

No local os policiais e a Perícia encontram restos de caixas d`água de amianto, lã de vidro, baterias de computadores de lítio, tanques vazios de gás refrigerante de uso hospitalar, além de um chiqueiro de porcos, galinhas, patos, um bar clandestino.

O homem foi conduzido à DECAT, autuado em flagrante, pagou fiança de um salário mínimo e livrou-se solto.

A Polícia Civil oficiou a Prefeitura para que multe e fiscalize a retirada do material poluente do local. Os animais foram encaminhados ao CCZ que também aplica multa.