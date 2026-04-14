Dependendo da assinatura da Petrobras, UFN-3 é uma “frustração” avalia ex-secretário

Após 11 anos no governo de Mato Grosso do Sul, o economista e ex-secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, descreveu duas frustrações de trabalho não concluídas: a UFN3 (Unidade Fertilizantes Nitrogenados III) e ferrovia que liga à Três Lagoas.

“Ao longo desses 10 anos, todos os anos nós trabalhamos para que a gente conseguisse a UFN3. Nós estamos falando de mais de 10 anos que foi paralisada essa obra”, comentou. Segundo Verruck, ainda antes de deixar o cargo estadual, esteve com empresas selecionadas para concluir o empreendimento, que só dependia de uma assinatura da Petrobras.

“Olhando hoje pelo cenário internacional o quanto que é importante a UFN3 para reduzir a dependência de fertilizantes no Brasil. Então ela tem um cunho estratégico hoje”, afirmou sobre a importância da conclusão das obras.

Otimista, o ex- secretário diz acreditar que ainda até o final do mandato do presidente Lula, a Petrobras autorize efetivamente o início dessas obras. “Vai demorar 24 meses, mas o Brasil perde uma oportunidade estratégica. Então eu continuo ainda esperançoso que a gente tenha A UFN3 até o final do ano, contrato assinado e início”, destacou.

As declarações foram feitas durante evento de unidades habitacionais em Três Lagoas, no último domingo (12).

A Petrobras adiou para 2029 a conclusão da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3 (UFN-3), em Três Lagoas (MS). O anúncio foi feito no fim do ano passado, durante a apresentação do Plano de Negócios 2026–2030.

No novo gráfico exibido pela empresa, o projeto aparece entre as entregas previstas para 2029. A versão apresentada em 2024 previa início das operações em 2028. Esta é a primeira revisão do cronograma desde o anúncio do retorno da UFN-3 à carteira de implantação, feito no ano passado.

Ferrovia

Ainda conforme Verruck, a segunda frustração foi não conseguir resolver, que agora vai para o leilão, a ferrovia, que afeta diretamente o Três Lagoas. “Então o governo federal agora terminou a licitação, terminou o processo de estudo e em novembro vai para a licitação. Espero que tenhamos interesse. Então espero que pelo menos até o final do ano esses dois grandes sonhos do sul-mato-grossense e Três Lagoenses se realizem”.

O governo federal planeja leiloar a concessão da Malha Oeste em novembro de 2026, uma ferrovia estratégica que conecta Três Lagoas (MS) a São Paulo e Corumbá, com investimentos estimados em R$ 3 bilhões.

Por Suzi Jarde