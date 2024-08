Quatro jovens são presos por tráfico de drogas e porte de arma de fogo em Nova Andradina

Nesta terça-feira (13), a Polícia Civil por meio da delegacia de Nova Andradina, prendeu em flagrante quatro indivíduos do sexo masculino, com idade de 18 a 21 anos, por tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso restrito.

Foi feita uma denmúncia de possível prática de tráfico de drogas em um imóvel localizado no bairro Cristo Rei. No local, durante a verificação pela polícia, foram encontrados em posse dos quatro indivíduos um pote de vidro contendo 25 papelotes de substância análoga à maconha, prontos para comercialização.

Ainda no imóvel, junto com um dos autores foi localizado também um carregador de pistola 9mm municiado. Todos os criminosos foiram levados para a Primeira Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante delito e permanecem às ordens da justiça.

