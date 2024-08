Segundo levantamento da Conab a produção de grãos no Brasil deverá atingir 298,6 milhões de toneladas na safra 2023/24

Esse número representa uma redução de mais de 20 milhões de toneladas da safra em comparação a temporada passada

Conforme dados do levantamento da Safra de Grãos divulgado hoje (13), pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), a produção de grãos no Brasil deverá atingir 298,6 milhões de toneladas na safra 2023/24.

Esse número representa uma redução de mais de 20 milhões de toneladas da safra em comparação a temporada passada. Estima-se que as adversidades climáticas tenha interferido na baixa produção.

De acordo com o Progresso de Safra, publicado nesta semana pela Companhia, a segunda safra da colheita do milho está com produção estimada em 90,28 milhões de toneladas para este ano, as colheitas do grão ultrapassam 90% da área cultivada no Brasil.

As produtividades variaram conforme o pacote técnico utilizado, principalmente da época de plantio.

Os dados também mostram que de janeiro a fevereiro a produtividade dos grãos no país foram maiores em comparação ao último levantamento devido as regularidades das chuvas nos locais das plantações. Os estados com exceções a esta situação são o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde as altas temperaturas e ataques de pragas, comprometeram o potencial produtivo do cereal

Grãos

Milho: produção reduzida na primeira e segunda safra do grão, o que resulta em poucas colheitas. A produção total esperada para o ciclo 2023/24 é de 115,65 milhões toneladas, 12,3% inferior à temporada passada.

Algodão: a previsão é que tenha um aumento na produção, pois a qualidade climática favorece o desempenho dos grãos. A estimativa é que a colheita seja de 3,64 milhões de toneladas de algodão em pluma.

Feijão: espera-se que a produção seja maior em comparação a colheita passada, com produção total de 3,26 milhões de toneladas, o que equivale a 7,3%. A segunda safra estimada em 1,5 milhão de toneladas foi reduzida devido à incidência de doenças, da mosca-branca, falta de chuvas e temperaturas elevadas. Na terceira safra a expectativa é que 812,5 mil toneladas, sejam colhidas.

Arroz: com colheita finalizada a produção teve um crescimento de 5,6%, em comparação a produção da safra anterior, chegando a 10,59 milhões de toneladas.

Soja: a produção na safra atual é de 147,38 milhões de toneladas, uma redução de 4,7% em comparação ao anterior. Nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e na região do Matopiba a produção das lavouras sofreu modificações devido aos baixos índices pluviométricos e as altas temperaturas que causou danos e percas nas plantações.

