Chuva forte transborda Lagoa do Sapo e causa danos em Batayporã

As chuvas estão intensas por todo o Estado de Mato Grosso do Sul desde a noite de ontem (12) e continuou forte por vários municípios desde a manhã de hoje (13). O município de Batayporã, cerca de 311 km da Capital está com tempestades desde cedo, transbordando a Lagoa do Sapo, com a cidade toda em estado de risco e emergência.

Desde ontem os grandes acumulados têm provocado estragos em áreas rurais e urbanas do Estado. Nas últimas 48 horas, os municípios localizados na região sul do Estado, registraram acumulados significativos, com valores acima de 100 mm.

A prefeitura municipal de Batayporã já interditou as ruas próximas ao local perto da lagoa. A cidade está em estado de emergência desde o começo do mês pois as chuvas intensas provocaram eventos de inundação de residências e prédios comerciais.