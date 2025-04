Polícia Civil prende dois suspeitos de tentativa de homicídio em Paranaíba; um terceiro segue foragido

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Paranaíba, prendeu nessa sexta-feira (4) dois homens investigados por uma tentativa de homicídio ocorrida em 16 de fevereiro deste ano, no bairro Jardim Imperial, em Paranaíba. Os presos foram identificados como C.R.R.V., de 22 anos, e R.R.S., de 20 anos. Ambos estavam com mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça. Um terceiro envolvido, de 26 anos, continua foragido.

Conforme a investigação, o crime foi motivado por uma discussão seguida de agressão física durante uma festa. Após o desentendimento, os três suspeitos se dirigiram até a residência da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo contra a porta da casa.

Um dos tiros atingiu de raspão o braço da vítima, que conseguiu sobreviver ao ataque. Outro disparo danificou a geladeira do imóvel. A Polícia Civil apurou os fatos e identificou os suspeitos com base em depoimentos e demais provas reunidas ao longo da investigação.

As prisões temporárias de C.R.R.V. e R.R.S. foram cumpridas sem resistência. A Polícia Civil agora concentra esforços para localizar o terceiro envolvido, que permanece foragido.

A corporação destaca que denúncias sobre o paradeiro do suspeito ou informações relacionadas a outros crimes podem ser encaminhadas de forma anônima pelos canais oficiais da instituição, com garantia total de sigilo.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a apuração rigorosa de crimes graves e afirma que as prisões representam mais um avanço no combate à criminalidade em Paranaíba. As investigações continuam em andamento para o completo esclarecimento do caso.

