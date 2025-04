Sete pessoas são presas por tráfico de drogas em Campo Grande em menos de 12 horas

Em um plantão considerado agitado, a Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada) prendeu sete pessoas suspeitas de tráfico de drogas em diferentes bairros de Campo Grande, nas últimas 12 horas. As ações ocorreram de forma isolada, sem a deflagração de operações específicas, conforme apurou o Midiamax.

As prisões ocorreram em pontos distintos da cidade, com apreensão de entorpecentes, dinheiro em espécie, munições e até registro de comportamento violento ligado ao uso de drogas.

Prisão no Jardim Tarumã

No bairro Jardim Tarumã, um homem e uma mulher foram detidos suspeitos de tráfico e porte ilegal de armas. Com a dupla, os policiais encontraram 306 porções de substância análoga à cocaína, R$ 729 em dinheiro e dez munições calibre 38.

Apreensão no Jardim Veraneio

Já no Jardim Veraneio, um homem foi flagrado com 40 porções de substância análoga à cocaína e duas porções de maconha. Ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos e acabou preso por tráfico.

Surto no Santa Emília

No bairro Santa Emília, a polícia foi chamada após denúncias de que um homem, supostamente sob efeito de drogas, estaria em surto e se comportando de forma agressiva diante dos filhos. Uma testemunha relatou que o homem fazia uso de maconha na frente das crianças e, ao ser repreendido, reagiu de forma violenta. No local, os policiais recolheram tabletes prensados da droga. O autor foi conduzido à delegacia.

Dupla detida no Jardim Monumento

Por fim, no Jardim Monumento, dois homens foram presos — um por porte de drogas para uso pessoal e o outro por tráfico de entorpecentes. Um deles foi flagrado com uma porção de crack e outra de maconha. Já o segundo carregava 200 gramas de maconha e confessou que estava comercializando a droga.

As ocorrências foram registradas na Depac/Cepol e todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. A polícia segue investigando as circunstâncias de cada caso.

