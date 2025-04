Dupla envolvida em roubo a panificadora é presa após ação conjunta das polícias em MS

Dois homens envolvidos em um roubo à mão armada contra uma panificadora, ocorrido em 4 de março, foram identificados e presos graças a uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. A ação rápida e coordenada levou à prisão dos suspeitos nas cidades de Nova Andradina e Terenos.

De acordo com as autoridades, o crime aconteceu enquanto uma funcionária da panificadora atendia uma cliente. Um dos autores, armado, entrou no local, anunciou o assalto e exigiu o dinheiro do caixa. Ele fugiu em seguida com o valor roubado guardado em uma sacola. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, o que contribuiu para a investigação.

Assim que o crime foi comunicado, equipes da Delegacia de Polícia Civil local e da Força Tática da PM iniciaram as diligências. Em 6 de março, os suspeitos foram identificados, e o delegado responsável pelo caso solicitou prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça em 26 de março.

O cerco aos suspeitos se intensificou nos dias seguintes. Em 31 de março, agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) prenderam o primeiro suspeito, de 24 anos, em Nova Andradina. Já o segundo envolvido, de 26 anos, foi localizado em 3 de abril em Terenos, com apoio do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assalto e Sequestro). Durante os interrogatórios, os dois confessaram participação no crime e permanecem presos, à disposição da Justiça.

A Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina destacou a importância da colaboração da sociedade no combate à criminalidade. Denúncias e informações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo WhatsApp (67) 99262-9885.

