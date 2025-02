Dois indivíduos são presos por tentativa de homicídios nas Moreninhas

Na tarde de ontem (06), foram localizados após diligências da polícia, dois indivíduos com mandados de prisão em aberto, pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido em junho de 2024, no Bairro Moreninhas em Campo Grande.

A prisão foi realizada pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI). Na época, a vítima foi agredida com vários golpes de faca.

Os Investigadores realizaram monitoramento próximo a um posto de combustível no bairro, onde conseguiram localizar e capturar J.P.B. (47) e J.R. (53). Os dois indivíduos foram conduzidos e apresentados à DHPP, onde permanecem presos.

