Violência recua no Brasil: Mortes violentas caem 5% em 2024, mas país ainda registra quase 39 mil assassinatos

Apesar da queda no número de mortes violentas, o Brasil ainda enfrenta um cenário alarmante. Em 2024, o país registrou 38.722 assassinatos, o que representa uma média de 106 mortes por dia, segundo o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

Os dados mostram que, entre janeiro e dezembro do ano passado, foram contabilizados 35.642 homicídios dolosos (quando há intenção de matar), 1.438 feminicídios, 924 latrocínios (roubos seguidos de morte) e 718 casos de lesão corporal seguida de óbito. Embora os números sejam elevados, o total de assassinatos foi 5% menor do que o registrado em 2023, quando ocorreram 40.768 mortes violentas.

Essa redução mantém a tendência de queda iniciada em 2021 e faz de 2024 o ano com o menor número de assassinatos desde 2015. No entanto, entre 2015 e 2024, o Brasil acumulou um total de 470.760 assassinatos, evidenciando a persistência da violência no país.

Estados mais violentos

O levantamento revela que algumas regiões concentram os maiores índices de violência. Em números absolutos, a Bahia lidera o ranking de homicídios, com 4.480 registros em 2024. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (3.504), Pernambuco (3.381), Ceará (3.272), Minas Gerais (3.042), São Paulo (2.937), Pará (2.570) e Maranhão (2.053).

Na outra ponta, os estados com os menores números de assassinatos foram Roraima, com 119 casos, e Acre, com 168.

Violência policial ainda preocupa

O relatório do Sinesp também aponta para um número elevado de mortes decorrentes de ações policiais. Ao todo, 6.121 pessoas morreram em operações policiais em 2024, uma redução de 4,2% em relação a 2023, quando houve 6.391 óbitos.

Mais uma vez, a Bahia foi o estado que mais registrou mortes por intervenção policial no ano passado, com 1.557 casos. Em seguida, aparecem São Paulo (814), Rio de Janeiro (699), Pará (593) e Goiás (387).

Além das mortes violentas intencionais, o Brasil ainda registrou 15.288 óbitos sem indícios claros de crime, mas cujas causas não foram esclarecidas. Também houve 39.846 tentativas de homicídio ao longo do ano.

