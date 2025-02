Reajuste de pedágio no leste do Estado entra em vigor a partir de 11 de fevereiro

Os motoristas que trafegam pelas rodovias da região leste do Mato Grosso do Sul terão que pagar mais pelo pedágio a partir do dia 11 de fevereiro. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS (Agems) aprovou um reajuste de 4,83% nas tarifas das rodovias administradas pela concessionária Way-112.

Com o aumento, a tarifa para carros pequenos subirá de R$ 12,91 para R$ 13,50 em cinco praças de pedágio. Motociclistas pagarão R$ 6,75, enquanto caminhões com reboque e caminhão-trator com semirreboque de nove eixos poderão desembolsar até R$ 121,50.

A mudança foi oficializada pela portaria Agems n° 288, publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (7). O reajuste se aplica às rodovias MS-112, BR-158 e BR-436, totalizando 412,4 quilômetros sob concessão da iniciativa privada.

A MS-112 cobre 200,5 quilômetros entre Três Lagoas e Cassilândia. Já a BR-158 tem um trecho concedido de 193,8 quilômetros, ligando Cassilândia a Selvíria. A BR-436, por sua vez, se estende por 18,10 quilômetros, conectando Aparecida do Taboado à ponte interestadual.

O reajuste faz parte do contrato de concessão e leva em consideração fatores como manutenção e investimentos nas rodovias administradas pela empresa responsável.

