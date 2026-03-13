Dois são presos durante operação ligada a furtos em comércios e tráfico em Paranaíba

Um dos suspeitos é investigado por furtos registrados em estabelecimentos comerciais da cidade; outra prisão está relacionada a investigação sobre tráfico de drogas

Nesta sexta-feira (13), duas pessoas foram presas durante ações policiais frutos de investigações que apuram furtos em estabelecimentos comerciais e também um caso ligado ao tráfico de drogas em Paranaíba.

Um dos presos é suspeito de participação em furtos ocorridos em comércios da cidade. As apurações apontaram que ele estaria envolvido em pelo menos dois episódios registrados recentemente.

Em uma das ocorrências, durante a madrugada, o suspeito teria entrado em um estabelecimento e levado um celular modelo iPhone 11, além de aproximadamente R$ 1 mil em dinheiro. Em outro caso semelhante, também durante a madrugada, cerca de R$ 296,50 foram retirados do caixa de um comércio, além de outros objetos que estavam no local.

Com base nas informações reunidas ao longo das investigações, a Justiça autorizou a prisão preventiva do suspeito. Ele foi localizado e detido pelas equipes policiais nesta sexta-feira no município.

Ainda durante a manhã, outra pessoa foi presa em Paranaíba em cumprimento a um mandado judicial relacionado a uma investigação por tráfico de drogas.

Após as prisões, os dois foram encaminhados para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça. As ações fazem parte das atividades de investigação realizadas pela Polícia Civil para esclarecer crimes e cumprir decisões judiciais no município.

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