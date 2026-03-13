Covid-19 já matou três pessoas em Mato Grosso do Sul nas primeiras semanas de 2026

Óbitos foram registrados até a 9ª semana epidemiológica e incluem criança de 11 anos; Estado mantém monitoramento da doença

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) informou que três pessoas morreram por Covid-19 em 2026, conforme registros contabilizados até a semana epidemiológica 9. O acompanhamento é feito pela Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias.

De acordo com a secretaria, os óbitos ocorreram em três municípios. Em Alcinópolis, uma mulher de 84 anos morreu em 3 de fevereiro. Ela tinha doença cardiovascular crônica e diabetes mellitus. Na mesma data, em Terenos, uma mulher de 71 anos faleceu após complicações associadas à doença; a paciente apresentava doença cardiovascular crônica, diabetes mellitus e doença renal crônica.

O terceiro caso foi registrado em Campo Grande. A vítima foi um menino de 11 anos, com imunodeficiência/ imunodepressão, que morreu em 28 de fevereiro.

4ª vítima

Em relação à morte anunciada pela prefeitura de Nova Andradina, a SES informou que o registro ainda não aparece no boletim estadual porque o falecimento ocorreu em 10 de março, já na semana epidemiológica 10, período que segue em fechamento. A inclusão do caso deverá ocorrer na próxima atualização oficial, prevista para terça-feira (17).

No ano passado, o Estado contabilizou 8.564 diagnósticos positivos para Covid-19 e 56 óbitos. Conforme a secretaria, os números vêm apresentando retração desde 2022, tanto em relação às infecções quanto às mortes, cenário que reflete menor circulação do vírus nos últimos anos.

A pasta estadual destacou ainda que a imunização continua sendo recomendada, principalmente aos públicos prioritários, e orientou a população a manter cuidados preventivos e procurar atendimento médico diante de sintomas respiratórios.

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