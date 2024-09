IBGE abre inscrições para 6 vagas temporárias de ensino médio em MS

O IBGE abriu, nesta segunda-feira (16), as inscrições do processo seletivo que irá preencher 42 vagas temporárias. As oportunidades são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), com requisito de ensino médio completo. As vagas são para Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As inscrições vão até às 17h (horário de Brasília) do dia 20 de setembro, e não será cobrada taxa.

Para se candidatar, é necessário comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE listados no fim da matéria. Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e pessoas com deficiência. A remuneração é de R$ 1.512,38 e os contratados também receberão auxílio alimentação de R$ 1.000, auxílio transporte e auxílio pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais.

A duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado até três anos. Os candidatos serão avaliados através de prova de títulos. O resultado está previsto para o dia 04 de outubro.

Cabe destacar que este Processo Seletivo Simplificado 04/2024 é complementar ao Processo Seletivo Simplificado 03/2023. Ou seja, é uma continuidade especificamente visando suprir as vagas nas localidades que tiveram a listagem de candidatos aprovados esgotadas e que tenham vagas disponíveis.

Bruno Malheiros, coordenador de Recursos Humanos do IBGE, destaca a importância dessa seleção para o Instituto. “Os agentes de pesquisa e mapeamento são os responsáveis por fazer a atividade de coleta, visitando domicílios e estabelecimentos. É o profissional que agenda, realiza e registra as entrevistas presenciais e por telefone, entre outras atividades. Tem, portanto, um papel fundamental no cumprimento da missão do IBGE”, afirma.

Confira aqui o edital completo e o formulário de inscrição. Abaixo, o quadro de vagas e endereços para inscrições.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.