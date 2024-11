Vídeo: Homem que invadiu casa, roubou e agrediu idosas acaba preso em Maracaju

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Maracaju, prendeu em flagrante no último sábado (02), suspeito, de 55 anos, que invadiu uma residência na área central da cidade, rendeu as moradoras e cometeu furto.

O homem havia saído da cadeia há sete dias e foi novamente preso 24h após o crime.

De acordo com informações, os policiais da Delegacia de Polícia Civil de Maracaju receberam a denúncia de que um homem armado havia pulado o portão, invadido uma casa na Rua Melanio Garcia Barbosa e feito duas idosas de 65 e 93 anos de refém.

Ele estava atrás de joias e pertences de valor, e por meio de agressões físicas contra as idosas, conseguiu roubar um aparelho celular de alto valor, e fugido em seguida.

Os policiais conseguiram prender o homem que é conhecido como ‘157’ (artigo do código penal referente ao crime de roubo).

Confira o vídeo:

