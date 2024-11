Mais de 12 toneladas de maconha são apreendidas em caminhão com carga de milho em Aral moreira

Na manhã do último sábado, uma carreta Scania bitrem foi apreendida carregada com 12.310kg de maconha em Aral Moreira. O motorista de 44 anos foi preso em flagrante pelos policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

A maconha estava em meio a uma carga de milho. A abordagem ocorreu durante um patrulhamento pela rodovia MS-386, área rural do município, quando abordaram o condutor da carreta. Questionado sobre a carga transportada, o homem disse ser milho e que o veículo estava com problema mecânico.

Durante vistoria na carga de milho, os policiais identificaram grande quantidade de fardos prensados de maconha. Indagado sobre os entorpecentes, o motorista disse que foi contratado para entregá-la na cidade de Marau (RS) e que receberia R$ 60 mil pelo transporte.

A ocorrência foi registrada e entregue na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados. O prejuízo estimado ao crime chegou a quase R$ 31 milhões.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

