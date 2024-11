Mulher esfaqueia o marido após ele orar para ela em Três Lagoas

Mulher com idade não divulgada foi presa, na madrugada desta segunda-feira (4), em Três Lagoas, distante 327 quilômetros de Campo Grande, após esfaquerar o marido por duas vezes enquanto ele orava para ela.

Conforme boletim de ocorrência, o homem deu entrada no hospital da cidade com duas perfurações causadas por faca. A Polícia Militar foi acionada e, ao conversar com a esposa da vítima, ela contou que estava em casa com o marido, com quem é casa há seis anos, quando ele se ajoelhou dizendo que faria uma oração.

A mulher repreendeu a atitude dizendo “quem é você para estar aí falando de orar? faz um monte de coisa errada”. Entretanto, o homem continuou com a oração, se levantou e colocou as mãos na cabeça dela e disse “está repreendido em nome de Jesus”.

Irritada, a autora foi até a cozinha, onde pegou uma faca e desferiu dois golpes contra o marido, que foi atingido na região do abdômen. O ferimento causou hemorragia na vítima, que precisou ser submetida à cirurgia de emergência. A mulher foi presa em flagrante e aguarda audiência de custódia.

