Homem que agrediu três moradores em situação de rua é preso em Água Clara

Na tarde desta segunda-feira (25), foi preso o homem de 31 anos que agrediu três moradores de rua que dormiam próximos a um comércio local em Água Clara.

Segundo a polícia, ele fez isso por incômodo com a presença dos homens no local e não é a primeira primeira vez que ele pratica esse tipo de conduta.

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (25), por volta das 2h10 e um dos moradores de rua teve múltiplas lesões na região da face, em quadro que resultou em perigo de vida e precisou de atendimento médico. Ele está internado e permanece em observação.

O homem que praticou as agressões foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal de natureza grave contra as três vítimas e permanece à disposição do Poder Judiciário.

O trabalho investigativo e a prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Água Clara por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG).

