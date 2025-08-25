Homem que agrediu três moradores em situação de rua é preso em Água Clara

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Segundo a polícia, não é a primeira vez que o indivíduo pratica crimes como esse

Na tarde desta segunda-feira (25), foi preso o homem de 31 anos que agrediu três moradores de rua que dormiam próximos a um comércio local em Água Clara.

Segundo a polícia, ele fez isso por incômodo com a presença dos homens no local e não é a primeira  primeira vez que ele pratica esse tipo de conduta.

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (25), por volta das 2h10 e um dos moradores de rua teve múltiplas lesões na região da face, em quadro que resultou em perigo de vida e precisou de atendimento médico. Ele está internado e permanece em observação.

O homem que praticou as agressões foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal de natureza grave contra as três vítimas e permanece à disposição do Poder Judiciário.

O trabalho investigativo e a prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Água Clara por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG).

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram.

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *