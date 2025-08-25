AgroAmigo libera R$1,47 milhão para agricultores familiares em Mato Grosso do Sul

Programa de microcrédito federal beneficia 124 pequenos produtores do Estado, com recursos voltados à infraestrutura e ao fortalecimento da produção rural

Pequenos produtores rurais de Mato Grosso do Sul começam a sentir os efeitos do AgroAmigo, programa federal de microcrédito voltado à agricultura familiar. Desde março, 124 contratos já foram assinados no estado, totalizando R$ 1,47 milhão em financiamentos, recursos que podem ser usados em melhorias nas propriedades, compra de insumos e ampliação da produção.

O programa, lançado oficialmente nesta segunda-feira (25), destina R$ 500 milhões ao Centro-Oeste e tem como objetivo apoiar famílias com renda anual de até R$ 50 mil, incluindo assentados, ribeirinhos, indígenas, quilombolas e comunidades extrativistas. Entre as aplicações possíveis estão a construção de reservatórios, implantação de sistemas de irrigação, recuperação de pastagens, aquisição de animais reprodutores e montagem de pequenas agroindústrias.

Em Mato Grosso do Sul, o AgroAmigo chega para fortalecer a agricultura familiar em municípios onde o acesso ao crédito é limitado, criando oportunidades de geração de renda e incentivando a permanência das famílias no campo. Especialistas afirmam que, além de reduzir desigualdades regionais, o programa pode impulsionar a produção local de alimentos e aumentar a segurança alimentar no estado.

Desde o início da operação até agosto, a região Centro-Oeste já contabilizou 556 contratos, com R$ 6,55 milhões liberados. Goiás lidera em volume de recursos, mas Mato Grosso do Sul se destaca pelo número expressivo de agricultores beneficiados em relação à população rural, reforçando o papel estratégico do estado no fortalecimento da agricultura familiar.

