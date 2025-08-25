Trânsito será alterado no centro de Campo Grande durante comemorações do aniversário da cidade

Montagem de estruturas, Corrida do Facho, desfile cívico e Marcha para Jesus provocam interdições temporárias no dia 26 de agosto e na véspera

O trânsito no centro de Campo Grande terá interdições temporárias nesta segunda e terça-feira (25 e 26 de agosto) em razão das comemorações do aniversário da cidade, que será celebrado no dia 26. As alterações incluem a montagem de estruturas, a Corrida do Facho, desfile cívico e a Marcha para Jesus.

Na segunda-feira (25), os bloqueios começaram às 14h, na Rua Barão do Rio Branco com Rua Pedro Celestino, e devem ser intensificados às 19h, em trechos como Av. Afonso Pena com Av. Calógeras e Rua 13 de Maio com Rua Dom Aquino, para a montagem de arquibancadas e palanques.

No dia do aniversário, a partir das 5h30, ruas como Rua 7 de Setembro com Rua 14 de Julho e Av. Afonso Pena com Rua Rui Barbosa serão interditadas para a Corrida do Facho. Às 6h, o desfile cívico provocará novos bloqueios em pontos como Rua Maracaju com Rui Barbosa e Av. Afonso Pena com Rua 14 de Julho.

A Marcha para Jesus, programada para as 13h, terá concentração em Av. Afonso Pena com Rua Padre João Crippa e Av. Afonso Pena com Rua Pedro Celestino. Durante o percurso em direção ao Parque das Nações Indígenas, o fechamento das vias será temporário, com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Agetran.

A prefeitura orienta que motoristas e pedestres planejem rotas alternativas para evitar transtornos durante o período das interdições, aproveitando as festividades de aniversário da capital com segurança.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram