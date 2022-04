Polícia prende 1 kg de cocaína com suspeito de tráfico em Ponta Porã

A Polícia Civil por intermédio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), apreendeu na tarde de ontem (18), três pessoas em flagrante juntamente com 1kg de cocaína e três armas de fogo em Ponta Porã, município que fica a 329 quilômetros de Campo Grande.

Os policiais da Especializada receberam a informação de que um imóvel situado no Bairro São Domingos, estaria armazenando grande quantidade de entorpecente e armas de fogo. De acordo com essa informação, os policiais passaram a monitorar o local, sendo um estabelecimento comercial aparentemente desativado.

Após movimentação suspeita no imóvel, os policiais foram até a frente do estabelecimento no momento em que três indivíduos deixavam o local e os questionaram sobre as denúncias. O proprietário, um homem de 42 anos, negou os crimes, no entanto, franqueou a entrada no imóvel. Ao entrarem no local, os agentes encontraram dois revólveres caliber.38 e um tablete de cocaína.

Os outros dois homens, um de 41 anos e o outro de 48 anos, também negaram o crime, mas não souberam explicar com exatidão o motivo de estarem naquele local.

O indivíduo de 48 anos, que trazia consigo mais de R$ 3 mil em dinheiro, acabou confessando que em sua casa havia um revólver calibre .38. Ele acompanhou os policiais até a sua residência, que fica situada no Bairro Santa Izabel, Ponta Porã, local em que a arma foi apreendida juntamente com várias munições.

Diante dos fatos, os envolvidos e o material apreendido foram apresentados na sede da DEFRON, município de Dourados, local em que foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de posse irregular de arma de fogo e uso permitido.

Posteriormente eles serão encaminhados ao presídio de Ponta Porã.

Com informações de Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.