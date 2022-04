O pré-candidato novamente pelo Governo de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (MDB) aproveitou o Dia do Índio hoje (19), para visitar duas comunidades indígenas estabelecidas em Nioaque e Miranda, no interior do Estado.

Nas redes sociais, André publicou que foi bem recebido na sua chegada no Centro Comunitário Aldeia Taboquinha, em Nioaque, onde conversou com as lideranças indígenas para entender as novas demandas da comunidade, segundo seu perfil.

Confira a publicação: