VÍDEO: Segundo maior colégio eleitoral de MS lança Dr. Guto Moreira a deputado federal

O atual vice-prefeito de Dourados, Carlos Augusto Moreira (Podemos), confirmou sua intenção de concorrer ao pleito de 2022 para o cargo de deputado federal por Mato Grosso do Sul. Em visita a O Estado Online, ele não só assegurou sua pré-candidatura, mas também explicou o motivo: “representatividade”.

Segundo Dr. Guto, como é mais conhecido pelo segundo maior colégio eleitoral do Estado, “é necessário um agente político federal que atue em prol da nossa região” – se referindo a macrorregião do município distante 228 quilômetros de Campo Grande, que abrange não só Dourados como outras 34 cidades.

“Não só tenho a experiência da [atual] gestão municipal [enquanto vice], mas conto com o apoio de Sérgio Murilo [presidente do Podemos] e também da nossa próxima governadora de MS, Rose Modesto [União Brasil]”, garantiu. É preciso explicar que os diretórios de ambos os partidos formaram aliança e abraçam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Ainda em exercício (conforme permite a legislação eleitoral brasileira), Dr. Guto não subestima a amizade e o “bom trabalho” que tem com o prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP) – mesmo que ambos defendem diferentes projetos para Mato Grosso do Sul.

“A decisão [de me pré-candidatar] coube unica e exclusivamente a mim. Me considero politicamente independente, e não houve trauma ou qualquer ruptura com Guedes. Inclusive, somos contemporâneos já de longa data”, explicou. “Sérgio [Murilo] e Rose [Modesto] me trouxeram condições para a construção de um projeto futuro para o Estado inteiro, para o Brasil, no qual acredito. Aliás, me sinto em casa”, finalizou.

Antes de se tornar vice na gestão pública douradense, Dr. Guto foi subsecretário de Saúde do município no ano de 2017 até receber o convite de Guedes para integrar a chapa eleita. Na sua tragetória, sendo um profissinal médico generalista formado e um cirurgião plástico licenciado, tem como sua maior bandeira a pasta da Saúde.

No podcast Entrevistando, o pré-candidato conversou mais aprofundamente sobre o assunto com o repórter Rafael Belo. Confira a seguir: