Atenção: Rua 15 de Novembro está parcialmente bloqueada após acidente envolvendo assessor parlamentar

O trecho da Rua 15 de Novembro com a Rua Bahia está temporariamente bloqueado, após acidente entre carro e moto, que causou a morte do assessor do vereador Papy, Wagner de Souza Pereira, de 61 anos. O acidente ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (2), em Campo Grande.

O cruzamento entre as ruas 15 de novembro e Bahia está fechado, onde o corpo da vítima ainda está no local, aguardando até que todas as diligências sejam feitas. Veja:

O acidente

Câmeras de segurança registraram o acidente. Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima, em uma moto Honda Bros vermelha, foi atingida pelo condutor da caminhonete.

Ainda está sendo investigado se o motorista da caminhonete estava sob efeito de álcool ou alguma outra condição.

Inez Nazira

